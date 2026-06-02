Bharat Road Network: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bharat Road Network lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 13,13 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,850 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Bharat Road Network im vergangenen Quartal 489,0 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bharat Road Network 472,6 Millionen INR umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -7,080 INR. Im Vorjahr waren 16,22 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 43,74 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 1,54 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,74 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at