Bharat Seats: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bharat Seats gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,42 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bharat Seats ein EPS von 1,58 INR je Aktie vermeldet.

Bharat Seats hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,09 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 54,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at