Bharat Seats: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bharat Seats lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Bharat Seats hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,58 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,13 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 4,59 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,91 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at