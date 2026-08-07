Bharat Seats hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bharat Seats ließ sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bharat Seats die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 2,10 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bharat Seats 1,46 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Quartal hat Bharat Seats 5,78 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,30 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at