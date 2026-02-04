Bharat Seats mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bharat Seats äußerte sich am 03.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,58 INR, nach 1,21 INR im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 4,91 Milliarden INR gegenüber 3,06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

