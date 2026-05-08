Bharat Seats stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Bharat Seats ließ sich am 06.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bharat Seats die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,11 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,81 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,74 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 46,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,93 Milliarden INR in den Büchern standen.

Bharat Seats hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 6,72 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,21 INR je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 51,37 Prozent auf 19,51 Milliarden INR aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 12,89 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at