Bharat Textiles Proofing Industries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bharat Textiles Proofing Industries hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,07 INR. Im letzten Jahr hatte Bharat Textiles Proofing Industries einen Gewinn von -0,150 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 21,1 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at