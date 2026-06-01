Bharat Textiles Proofing Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Bharat Textiles Proofing Industries gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Bharat Textiles Proofing Industries vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 1,48 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,800 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,42 Prozent auf 79,4 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 60,4 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,570 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Bharat Textiles Proofing Industries ein Gewinn pro Aktie von 0,450 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Bharat Textiles Proofing Industries mit einem Umsatz von insgesamt 192,99 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 163,20 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 18,25 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at