Bharat Wire Ropes: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bharat Wire Ropes hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,54 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,23 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,81 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at