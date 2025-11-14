Bharat Wire Ropes: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bharat Wire Ropes gab am 12.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,23 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,77 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 1,65 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,52 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

