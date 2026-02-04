Bharat Wire Ropes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bharat Wire Ropes hat am 02.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,18 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,74 Prozent auf 1,43 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,62 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at