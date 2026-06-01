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01.06.2026 06:31:29
Bharatiya Global Infomedia stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bharatiya Global Infomedia gab am 29.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,55 INR gegenüber -1,940 INR im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,3 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 28,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bharatiya Global Infomedia einen Umsatz von 2,5 Millionen INR eingefahren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 2,03 INR. Im Vorjahr waren -2,800 INR je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite standen 3,65 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,73 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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