Bharti Airtel gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Bharti Airtel hat sich am 13.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 12,53 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,02 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 553,83 Milliarden INR – ein Plus von 15,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bharti Airtel 478,76 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 12,79 INR sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 550,74 Milliarden INR gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 45,96 INR präsentiert. Im Vorjahr hatte Bharti Airtel ein EPS von 58,00 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 21,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1 729,85 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2 109,73 Milliarden INR ausgewiesen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 46,36 INR je Aktie sowie einen Umsatz von 2 108,15 Milliarden INR festgelegt.

Redaktion finanzen.at