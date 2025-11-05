Bharti Airtel hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Bharti Airtel hat am 03.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Bharti Airtel mit einem Umsatz von insgesamt 521,45 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 414,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,73 Prozent gesteigert.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,57 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 507,88 Milliarden INR gesehen.

Redaktion finanzen.at