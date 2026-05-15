Bharti Airtel präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bharti Airtel hat am 13.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,53 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 18,10 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 553,83 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 478,76 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 45,96 INR gegenüber 58,00 INR je Aktie im Vorjahr.

Umsatzseitig wurden 2 109,73 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Bharti Airtel 1 729,85 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at