Bharti Airtel verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bharti Airtel veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 11,15 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,91 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Bharti Airtel 521,45 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 414,73 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at