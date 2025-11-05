Bharti Hexacom: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Bharti Hexacom lud am 03.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,42 INR, nach 5,06 INR im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Bharti Hexacom 23,17 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 10,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 20,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at