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15.05.2026 06:31:29
Bharti Hexacom legte Quartalsergebnis vor
Bharti Hexacom veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Bharti Hexacom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 8,93 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 9,37 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 24,14 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 34,66 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Bharti Hexacom 29,87 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 93,54 Milliarden INR gegenüber 85,48 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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