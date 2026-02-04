|
Bharti Infratel: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Bharti Infratel hat am 02.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,73 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bharti Infratel ein EPS von 15,18 INR je Aktie vermeldet.
Bharti Infratel hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 81,46 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 75,47 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
