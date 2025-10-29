Bharti Infratel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bharti Infratel hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,97 INR, nach 8,30 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 74,65 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 81,88 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at