Bharti Infratel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bharti Infratel hat am 26.04.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 5,19 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Bharti Infratel 6,79 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 5,11 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 67,53 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 71,16 Milliarden INR umgesetzt.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 5,25 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 67,87 Milliarden INR ausgegangen.

In Sachen EPS wurden 7,57 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bharti Infratel 18,65 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 283,82 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 255,62 Milliarden INR in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 7,15 INR je Aktie sowie einem Umsatz von 283,19 Milliarden INR gelegen.

