Bharti Infratel: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bharti Infratel hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 6,62 INR. Im letzten Jahr hatte Bharti Infratel einen Gewinn von 6,59 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bharti Infratel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 84,31 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 80,58 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at