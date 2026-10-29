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29.10.2026 06:31:29
Bharti Infratel stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Bharti Infratel hat am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 6,80 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,97 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 85,16 Milliarden INR – ein Plus von 4,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bharti Infratel 81,88 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 6,99 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 85,90 Milliarden INR taxiert.
Redaktion finanzen.at
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