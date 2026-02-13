Bhartiya International öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bhartiya International lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 5,09 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bhartiya International noch ein Gewinn pro Aktie von -1,240 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 39,16 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,66 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,63 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at