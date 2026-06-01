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01.06.2026 06:31:29
Bhartiya International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Bhartiya International präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 6,63 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bhartiya International 12,17 INR je Aktie generiert.
Das vergangene Quartal hat Bhartiya International mit einem Umsatz von insgesamt 3,13 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 29,68 Prozent gesteigert.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,16 INR. Im Vorjahr waren 12,77 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 13,58 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Bhartiya International 10,02 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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