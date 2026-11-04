Bhatia Communications Retail (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Bhatia Communications Retail (India) gab am 02.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Bhatia Communications Retail (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,53 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,290 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,04 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 1,34 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at