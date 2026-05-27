Bhatia Communications Retail (India) präsentierte Quartalsergebnisse

Bhatia Communications Retail (India) hat am 25.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 INR. Im Vorjahresviertel hatte Bhatia Communications Retail (India) 0,230 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,70 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 1,04 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,31 INR gegenüber 1,10 INR je Aktie im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Bhatia Communications Retail (India) in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 33,61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,91 Milliarden INR im Vergleich zu 4,43 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at