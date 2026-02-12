Bheema Cements präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bheema Cements hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie lag bei 2,25 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -2,250 INR je Anteilsschein in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at