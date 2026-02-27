BHG Retail REIT Aktie
WKN DE: A3EYUL / ISIN: SG1CD7000009
|
27.02.2026 11:47:56
BHG Retail Reit H2 DPU falls 72% to S$0.0007
Dip comes as NPI declines 6.2% to S$14 million from S$15 million in H2 FY2024
