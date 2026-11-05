Bhilwara Spinners legte Quartalsergebnis vor

Bhilwara Spinners stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 2,72 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bhilwara Spinners noch ein Gewinn pro Aktie von -0,130 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 404,2 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 223,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 125,1 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at