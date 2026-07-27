Bhilwara Spinners präsentierte Quartalsergebnisse

Bhilwara Spinners hat am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 2,11 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bhilwara Spinners noch ein Gewinn pro Aktie von -2,360 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bhilwara Spinners in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1166,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 338,4 Millionen INR im Vergleich zu 26,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at