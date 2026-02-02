|
Bhilwara Spinners: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Bhilwara Spinners hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS lag bei 0,54 INR. Im letzten Jahr hatte Bhilwara Spinners einen Gewinn von 0,040 INR je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1394,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 247,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 16,6 Millionen INR in den Büchern gestanden.
