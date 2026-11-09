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09.11.2026 06:31:29
Bhilwara Technical Textiles: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Bhilwara Technical Textiles äußerte sich am 06.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 2,17 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,730 INR erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig wurden 101,1 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bhilwara Technical Textiles 52,2 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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