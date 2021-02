BHP-Aktie im Plus: Gewinnerwartungen verfehlt - hohe Dividende

Mit 6,04 Milliarden US-Dollar fiel diese Kennziffer jedoch geringer aus als von Analysten mit 6,33 Milliarden Dollar erwartet.

BHP kündigte aber eine Zwischendividende an, die über den Prognosen lag. Ausschütten will der Konzern 1,01 Dollar je Aktie, was einer Ausschüttungsquote von 85 Prozent des bereinigten Gewinns entspricht. Analysten hatten nur mit einer Dividende von 84 Cent gerechnet. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 65 Cent gezahlt.

Netto verzeichnete der britisch-australische Konzern einen Ergebnisrückgang um 20 Prozent auf 3,88 Milliarden Dollar. Das war teils einer Wertberichtigung des Kohlegeschäfts geschuldet, das BHP zum Verkauf gestellt hat.

Die Nettoverschuldung lag mit 11,8 Milliarden Dollar unter der Spanne von 12 bis 17 Milliarden Dollar, die sich BHP zum Ziel gesetzt hat.

In London gewinnt die BHP-Aktie aktuell 3,23 Prozent auf 22,69 GBP.

LONDON (Dow Jones)