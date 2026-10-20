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Störungen in Chile 20.10.2026 16:16:00

BHP-Aktie verliert: Rückgang der Kupfer-Förderung um fast 20 Prozent

BHP-Aktie verliert: Rückgang der Kupfer-Förderung um fast 20 Prozent

Beim Bergbaukonzern BHP ist im ersten Geschäftsquartal wegen Problemen in den wichtigsten Minen in Chile die Kupferproduktion eingebrochen.

Die Kupferproduktion fiel in den drei Monaten bis Ende September um 19 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag im australischen Melbourne mitteilte. Neben planmäßigen Wartungsarbeiten kam es in dem südamerikanischen Land aufgrund extremer Wetterbedingungen zu Betriebsstörungen. Das Jahresziel für das wichtige Metall bestätigte der Bergbaukonzern.

"Die globalen Märkte bleiben volatil", sagte Unternehmenschef Brandon Craig. Geopolitische Spannungen, Handelsunsicherheiten sowie gestiegene Energie- und Frachtkosten sorgten weiterhin für Gegenwind für die gesamte Branche. Das erste Quartal sei ein "wartungsintensives" gewesen.

Große Bergbaukonzerne haben mit sinkenden Erzgehalten in jahrzehntealten Minen zu kämpfen, während die Suche nach neuen Kupfervorkommen schwieriger wird. Die Preise für Kupfer steigen, da das Metall für stark wachsende Bereiche wie Rechenzentren sowie den Ausbau erneuerbarer Energien und die Elektrifizierung benötigt wird.

In Chile befinden sich die größten Minen von BHP Group. Doch die jährliche Fördermenge des Landes ist aufgrund einer Reihe tödlicher Unfälle und schlechten Wetterbedingungen auf den niedrigsten Stand seit mehr als zwei Jahrzehnten gesunken.

Im ersten Quartal förderte BHP 400.700 Tonnen Kupfer. Der erzielte Kupferpreis stieg im Jahresvergleich um gut die Hälfte auf 7,01 US-Dollar pro angelsächsischem Pfund (lb). Die Produktion von Eisenerz - der zweitwichtigste Rohstoff für das Unternehmen - legte leicht auf 66,5 Millionen Tonnen zu.

In der vergangenen Woche meldete der Konkurrent Rio Tinto Group einen ähnlichen Rückgang bei der Kupferförderung aus seinen chilenischen Standorten. Allerdings konnte das Unternehmen diese mit höheren Fördermengen in der Mongolei ausgleichen.

In London fällt die BHP-Aktie zeitweise 3,11 Prozent auf 30,24 Pfund.

/mne/men/mis

MELBOURNE (dpa-AFX)

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Bildquelle: Ryan Pierse/Getty Images,MAL FAIRCLOUGH/AFP/Getty Images

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