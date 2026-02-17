Silberpreis

75,18
USD
-1,43
-1,87 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtimekurs
>
<
Nachrichten
Nachrichten
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
<
anzeigen in Währung
Schweizer Franken
Euro
Dollar
>
Zwischendividende steigt 17.02.2026 08:51:00

BHP-Aktie zieht an: Starke Zahlen und Milliarden-Transaktion treiben Kurs

BHP-Aktie zieht an: Starke Zahlen und Milliarden-Transaktion treiben Kurs

Der Bergbau-Riese BHP glänzt mit einem Gewinnsprung und hebt seine Zwischendividende überraschend deutlich an.

Die BHP Group hat am Dienstag einen Anstieg des Nettogewinns im ersten Halbjahr um 28 Prozent gemeldet und ihre Zwischendividende um fast die Hälfte angehoben. Der nach Marktwert größte Bergbaukonzern der Welt profitierte dabei von einer rekordverdächtigen Rally bei den Kupferpreisen.

Silber-Vertrag unterzeichnet

Der Bergbaukonzern teilte ferner mit, dass er mit Wheaton Precious Metals einen Streaming-Vertrag über 4,3 Milliarden US-Dollar für Silber aus der Antamina-Mine in Peru unterzeichnet habe. Zudem strebe das Unternehmen an, aus ähnlichen Geschäften insgesamt bis zu 10 Milliarden Dollar zu erlösen. Dazu gehöre auch eine im Dezember unterzeichnete Vereinbarung über Strominfrastruktur im Wert von 2 Milliarden Dollar.

BHP steigert Nettogewinn

BHP mit Sitz in Melbourne, Australien, teilte mit, dass der Nettogewinn in den sechs Monaten bis Dezember 5,64 Milliarden Dollar betragen habe. Im Vorjahreszeitraum waren es 4,42 Milliarden Dollar gewesen.

Der bereinigte Gewinn, eine viel beachtete Rentabilitätskennziffer, die einige einmalige Belastungen herausrechnet, stieg um 22 Prozent auf 6,20 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn von BHP übertraf damit eine von Visible Alpha erstellte Konsensschätzung von 6,03 Milliarden Dollar.

Zwischendividende erhöht

Die Direktoren des Unternehmens beschlossen eine Zwischendividende von 73 US-Cent je Aktie nach 50 Cent je Aktie vor einem Jahr.

Dies entspreche einer Ausschüttung von 60 Prozent des bereinigten Gewinns, so BHP. Der Konzern hat sich verpflichtet, in jeder Berichtsperiode mindestens 50 Prozent des bereinigten zurechenbaren Gewinns an die Aktionäre auszuschütten. Vor einem Jahr hatte das Unternehmen umgerechnet 50 Prozent gezahlt.

Die Dividende spiegele "eine starke operative Leistung, eine disziplinierte Kapitalallokation und die Zuversicht in unseren Ausblick" wider, sagte Chief Executive Mike Henry.

So reagiert die BHP-Aktie

An der Börse in Sydney ging es daraufhin am Dienstag für die BHP-Aktie schlussendlich um 4,73 Prozent auf 52,74 AUD nach oben.

Dow Jones Newswires

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NORMA-Aktie niedriger: Schwache Nachfrage und hohe Kosten drücken auf Geschäfte

Bildquelle: JHVEPhoto / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Rohstoffe in diesem Artikel

Silberpreis 75,18 -1,43 -1,87

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich tiefer -- DAX schwächer erwartet -- Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Markt dürfte sich schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird am Dienstag ebenso tiefer erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen