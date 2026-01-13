Glencore Aktie

Glencore für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64

13.01.2026 09:28:43

BHP plant derzeit kein Gegenangebot für Glencore - Agentur

DOW JONES--Der Bergbaukonzern BHP Group plant einem Agenturbericht zufolge derzeit kein Angebot für den Schweizer Rohstoffkonzern Glencore. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, betrachtet BHP Glencore nicht als Ergänzung zu seinem Geschäft und ist nicht an dessen Handelsarm oder Kohlevorkommen interessiert. Laut dem Bericht lehnte BHP eine Stellungnahme ab. Rio Tinto und Glencore verhandeln derzeit über eine Fusion, aus der das weltweit größte Bergbauunternehmen mit einem Marktwert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar hervorgehen könnte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

January 13, 2026 03:29 ET (08:29 GMT)

Aktien in diesem Artikel

BHP Billiton Ltd. (Spons. ADRS) 54,50 2,83% BHP Billiton Ltd. (Spons. ADRS)
BHP Billiton Ltd. 27,33 1,67% BHP Billiton Ltd.
Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh 10,80 1,89% Glencore plc Unsponsored American Deposit Receipt Repr 2 Sh
Glencore plc 5,37 -1,20% Glencore plc
Rio Tinto plc 71,12 0,27% Rio Tinto plc
Rio Tinto Ltd. 83,36 1,29% Rio Tinto Ltd.
Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs 71,00 0,00% Rio Tinto PLCShs Sponsored American Deposit.Receipts Repr.4 Shs

