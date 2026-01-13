Glencore Aktie
WKN DE: A1JAGV / ISIN: JE00B4T3BW64
|
13.01.2026 09:28:43
BHP plant derzeit kein Gegenangebot für Glencore - Agentur
DOW JONES--Der Bergbaukonzern BHP Group plant einem Agenturbericht zufolge derzeit kein Angebot für den Schweizer Rohstoffkonzern Glencore. Wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf ungenannte Quellen berichtet, betrachtet BHP Glencore nicht als Ergänzung zu seinem Geschäft und ist nicht an dessen Handelsarm oder Kohlevorkommen interessiert. Laut dem Bericht lehnte BHP eine Stellungnahme ab. Rio Tinto und Glencore verhandeln derzeit über eine Fusion, aus der das weltweit größte Bergbauunternehmen mit einem Marktwert von mehr als 200 Milliarden US-Dollar hervorgehen könnte.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/DJN/brb/sha
(END) Dow Jones Newswires
January 13, 2026 03:29 ET (08:29 GMT)
