Teck Resources Aktie
WKN: 855086 / ISIN: CA8787423034
|Übernahme voraus?
|
24.11.2025 09:11:00
BHP zieht sich erneut bei Anglo American zurück - Aktien uneins
BHP wolle sich jetzt auf das eigene Portfolio konzentrieren. Am Sonntag hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache betraute Personen berichtet, dass BHP nach dem im vergangenen Jahr gescheiterten Anlauf erneut an einer Anglo-American-Übernahme interessiert ist.
Anglo American ist derweil dabei, den kanadischen Bergbaukonzern Teck Resources über einen reinen Aktiendeal zu kaufen, um einen Branchenriesen in der Förderung von Kupfer, Zink und anderen Metallen auf mehreren Kontinenten zu formen. Die Übernahme muss noch von Anteilseignern sowie Aufsehern abgesegnet werden.
Mit dem kurzzeitig wieder erwogenen Kauf von Anglo American hätte BHP diesen Zusammenschluss verhindern können. BHP kommt derzeit umgerechnet in Euro auf einen Börsenwert von rund 116 Milliarden, während Anglo American auf 36 Milliarden Euro kommt. Der kanadische Konzern Teck Ressources bringt es unterdessen umgerechnet aktuell auf knapp 17 Milliarden Euro.
Die BHP-Aktie notierte in Sydney am Montag letztlich 0,62 Prozent fester bei 40,62 AUD, während Anglo American-Titel in London zeitweise 0,95 Prozent auf 27,10 Pfund abgeben.
/zb/stk
LONDON (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BHP Billiton Ltd.mehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Teck Resources Ltd. (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|BHP Billiton Ltd.
|22,82
|-0,07%
|Teck Resources Ltd. (A)
|34,20
|2,40%