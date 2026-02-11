BibbInstruments Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BibbInstruments Registered hat am 10.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,12 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,370 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,450 SEK je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at