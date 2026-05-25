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25.05.2026 06:31:29
BibbInstruments Registered: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
BibbInstruments Registered lud am 22.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,12 SEK vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,050 SEK erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 175,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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