Bibliotheken sollen bundesweit sonntags öffnen können

BERLIN (dpa-AFX) - Öffentliche Bibliotheken sollen nach Plänen der schwarz-roten Koalition vom kommenden Jahr an bundesweit sonntags öffnen können. Die Spitzen von Union und SPD beschlossen, eine entsprechende Vereinbarung des Koalitionsvertrags zum 1. Januar 2027 umzusetzen. Der Deutsche Bibliotheksverband begrüßte die Ankündigung und forderte, Büchereien müssten ohne Wenn und Aber die gleichen Möglichkeiten bekommen, wie sie Museen, Vergnügungs- und Sporteinrichtungen längst hätten.

Ebenfalls zum 1. Januar 2027 kommen soll zudem eine geplante Verlängerung der Öffnungsmöglichkeiten für Bäckereien und Konditoreien an Sonntagen. Laut Koalitionsvertrag soll das Bäckerhandwerk in den Ausnahmekatalog für erlaubte Sonn- und Feiertagsbeschäftigung aufgenommen werden. Bisher ist im Arbeitszeitgesetz geregelt, dass Arbeitnehmer von Bäckereien und Konditoreien an Sonn- und Feiertagen für bis zu drei Stunden beschäftigt werden dürfen./sam/DP/jha