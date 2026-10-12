|
12.10.2026 06:31:29
BIC CAMERA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
BIC CAMERA hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,66 JPY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 255,79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIC CAMERA 244,58 Milliarden JPY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 118,86 JPY. Im letzten Jahr hatte BIC CAMERA einen Gewinn von 102,08 JPY je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat BIC CAMERA im vergangenen Geschäftsjahr 1 041,17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIC CAMERA 974,48 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich fester -- ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX beendet Handel deutlich stärker -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während der deutsche Leitindex am letzten Handelstag der Woche im Plus notierte. Die US-Börsen setzten zur Erholung an. An den Börsen in Asien ging es vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.