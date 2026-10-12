BIC CAMERA: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BIC CAMERA hat sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,00 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,66 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 255,79 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BIC CAMERA 244,58 Milliarden JPY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 118,86 JPY. Im letzten Jahr hatte BIC CAMERA einen Gewinn von 102,08 JPY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat BIC CAMERA im vergangenen Geschäftsjahr 1 041,17 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BIC CAMERA 974,48 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at