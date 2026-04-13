BIC CAMERA hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

BIC CAMERA ließ sich am 10.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BIC CAMERA die Bilanz zum am 28.02.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 38,69 JPY gegenüber 36,21 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,64 Prozent auf 269,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 255,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at