BIC CAMERA stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

BIC CAMERA hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.11.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 26,12 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 16,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,48 Prozent auf 238,69 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 224,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at