Bicara Therapeutics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bicara Therapeutics hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Bicara Therapeutics ein EPS von -1,600 USD in den Büchern gestanden.

