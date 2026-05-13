Bicara Therapeutics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bicara Therapeutics hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,93 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bicara Therapeutics -0,680 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at