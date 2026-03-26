Bicara Therapeutics Aktie
WKN DE: A40GQB / ISIN: US0554771032
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26.03.2026 22:28:28
Bicara Therapeutics CEO Quietly Sold Shares. Her 339,000-Share Stake Speaks Louder.
Claire Mazumdar, Chief Executive Officer of Bicara Therapeutics Inc. (NASDAQ:BCAX), reported the sale of 8,234 shares of Common Stock for a total of approximately $154,000 through open-market transactions from March 4, 2026 to March 6, 2026, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.74); post-transaction value based on March 6, 2026 market close ($18.74).*1-year price change calculated using March 26th, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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