Bicara Therapeutics Aktie
WKN DE: A40GQB / ISIN: US0554771032
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30.03.2026 18:21:45
Bicara Therapeutics CEO Sold Over 8,000 Company Shares. Is the Stock a Sell or Buy?
Claire Mazumdar, Chief Executive Officer of Bicara Therapeutics (NASDAQ:BCAX), reported the exercise of 8,234 stock options and immediate sale of the resulting common shares, as disclosed in the SEC Form 4 filing.Transaction value and post-transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($18.74).* 1-year performance is calculated using March 6, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Bicara Therapeutics Inc Registered Shs
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29.03.26
|Ausblick: Bicara Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Bicara Therapeutics Inc Registered Shs
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