Bicara Therapeutics Aktie
WKN DE: A40GQB / ISIN: US0554771032
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04.05.2026 15:44:22
Bicara Therapeutics Chief Medical Officer Sells 5,500 Shares for $126,000
David Raben, Chief Medical Officer of Bicara Therapeutics Inc. (NASDAQ:BCAX), reported the sale of 5,500 shares of common stock for a transaction value of approximately $126,000 on April 27, 2026, according to the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($22.88); post-transaction value based on April 27, 2026 market close ($22.48). 1-year performance calculated using April 27, 2026, as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Bicara Therapeutics Inc Registered Shs
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29.03.26
|Ausblick: Bicara Therapeutics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Bicara Therapeutics Inc Registered Shs
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