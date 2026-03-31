Bicara Therapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Bicara Therapeutics lud am 30.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,68 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,390 USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 2,520 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -4,050 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at